Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 2 злотых II Республики - Польша
2 злотых 1924-1925 Пробные
2 злотых 1924 Пробные
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1924 R8 0 2
2 злотых 1927 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи1927 Без надписи PRÓBA 100 100 0 111927 С надписью PRÓBA 100 - 0 211927 Медь - - 0 4
2 злотых 1928 ПробныеЧенстоховская икона Божией Матери
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1928 Серебро 0 201928 Бронза 0 91928 Золото 0 111928 Платина 0 3
2 злотых 1933 ПробныеПолония
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1933 Выпуклая надпись PRÓBA 110 0 131933 Вдавленная надпись PRÓBA - 0 01933 Бронза 100 0 161933 Латунь - 0 0
2 злотых 1936 ПробныеПарусник
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1936 Серебро 100 0 201936 Алюминий - 0 5
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