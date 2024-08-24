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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 2 злотых II Республики - Польша

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2 злотых 1924-1925 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1924 Без знака МД 100 0 51924 Без знака МД. Гурт гладкий - 0 11924 Без знака МД. USM - 0 21924 Рог и факел. ESSAI 15 0 81924 H 60 0 121924 H Пробирный знак - 0 71924 Знак перед годом 10 0 21924 Латунь 40 0 151925 10 0 2
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2 злотых 1924 Пробные

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1924 R8 0 2
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2 злотых 1927 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи
1927 Без надписи PRÓBA 100 100 0 111927 С надписью PRÓBA 100 - 0 211927 Медь - - 0 4
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2 злотых 1928 Пробные

Ченстоховская икона Божией Матери
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1928 Серебро 0 201928 Бронза 0 91928 Золото 0 111928 Платина 0 3
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2 злотых 1933 Пробные

Полония
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1933 Выпуклая надпись PRÓBA 110 0 131933 Вдавленная надпись PRÓBA - 0 01933 Бронза 100 0 161933 Латунь - 0 0
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2 злотых 1936 Пробные

Парусник
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1936 Серебро 100 0 201936 Алюминий - 0 5
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