Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10,1 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1928
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 17000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
2958 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
4489 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 7 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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