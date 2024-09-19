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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10,1 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1928
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 17000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
2958 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
4489 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе HIRSCH - May 7, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 7 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе HIRSCH - May 7, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 7 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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