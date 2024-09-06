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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1928 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1928
Средняя цена 250 $
Продажи
0 120

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1928 Ника
Средняя цена 560 $
Продажи
0 575
Аверс
Реверс
5 злотых 1928 Ника Без знака монетного двора
Средняя цена 430 $
Продажи
0 398

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1928 WJ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
2 гроша 1928 WJ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
1 грош 1928 WJ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 176

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1928 Пробные Ника Серебро. Выпуклый чекан
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 злотых 1928 Пробные Ника Медь
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 злотых 1928 Пробные Ника Никель. ESSAI
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
5 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери Бронза
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери Серебро
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери Золото
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери Платина
Средняя цена 9600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери Серебро
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери Бронза
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери Золото
Средняя цена 7100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери Платина
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 злотый 1928 Пробный Венок из колосьев Никель
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 злотый 1928 Пробный Венок из колосьев Томпак
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 злотый 1928 Пробный Венок из колосьев Медь
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 злотый 1928 Пробный Венок из колосьев Бронза
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 злотый 1928 Пробный Дубовый венок Никель. Без надписи PRÓBA
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 злотый 1928 Пробный Дубовый венок Никель. С надписью PRÓBA
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 злотый 1928 Пробный Дубовый венок Бронза
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 злотый 1928 Пробный Венок из листьев Никель
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 злотый 1928 Пробный Венок из листьев Бронза
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 злотый 1928 Пробный Венок из листьев Медь
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 8
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