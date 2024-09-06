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Польша
1928
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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1928
Монеты Польши 1928 года
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Для обращения
Серебро
Бронза
Пробные
для обращения
5 пфеннигов 1928
Средняя цена
250 $
Продажи
0
120
Серебряные монеты
5 злотых 1928 Ника
Средняя цена
560 $
Продажи
0
575
5 злотых 1928 Ника
Без знака монетного двора
Средняя цена
430 $
Продажи
0
398
Бронзовые монеты
5 грошей 1928 WJ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
80
2 гроша 1928 WJ
Средняя цена
90 $
Продажи
0
120
1 грош 1928 WJ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
176
Пробные монеты
5 злотых 1928 Пробные Ника
Серебро. Выпуклый чекан
Средняя цена
14000 $
Продажи
0
3
5 злотых 1928 Пробные Ника
Медь
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
6
5 злотых 1928 Пробные Ника
Никель. ESSAI
Средняя цена
6900 $
Продажи
0
29
5 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери
Бронза
Средняя цена
5400 $
Продажи
0
4
5 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери
Серебро
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
16
5 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери
Золото
Средняя цена
21000 $
Продажи
0
7
5 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери
Платина
Средняя цена
9600 $
Продажи
0
6
2 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери
Серебро
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
20
2 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери
Бронза
Средняя цена
3800 $
Продажи
0
9
2 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери
Золото
Средняя цена
7100 $
Продажи
0
11
2 злотых 1928 Пробные Ченстоховская икона Божией Матери
Платина
Средняя цена
6800 $
Продажи
0
3
1 злотый 1928 Пробный Венок из колосьев
Никель
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
22
1 злотый 1928 Пробный Венок из колосьев
Томпак
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
10
1 злотый 1928 Пробный Венок из колосьев
Медь
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
13
1 злотый 1928 Пробный Венок из колосьев
Бронза
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
11
1 злотый 1928 Пробный Дубовый венок
Никель. Без надписи PRÓBA
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
44
1 злотый 1928 Пробный Дубовый венок
Никель. С надписью PRÓBA
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
27
1 злотый 1928 Пробный Дубовый венок
Бронза
Средняя цена
5200 $
Продажи
0
5
1 злотый 1928 Пробный Венок из листьев
Никель
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
9
1 злотый 1928 Пробный Венок из листьев
Бронза
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
11
1 злотый 1928 Пробный Венок из листьев
Медь
Средняя цена
6000 $
Продажи
0
8
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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