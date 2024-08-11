Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. С надписью PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе WDA - MiM за 19500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

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