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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель. С надписью PRÓBA

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок" Никель С надписью PRÓBA - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок" Никель С надписью PRÓBA - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 110
  • Тираж PROOF 110

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. С надписью PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе WDA - MiM за 19500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
4941 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
4521 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS64 GCN
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность SP61 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 1 злотый 1928 "Дубовый венок" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1928 "Дубовый венок" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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