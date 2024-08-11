Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель. С надписью PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 110
- Тираж PROOF 110
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1928 года "Дубовый венок". Никель. С надписью PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе WDA - MiM за 19500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.
Сохранность
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
4521 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS64 GCN
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность SP61 PCGS
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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