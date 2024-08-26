Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 1 злотый II Республики - Польша
1 злотый 1924 ПробныйЖенщина с колосьями
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Копицкий Продажи Продажи1924 ESSAI 15 40 - 0 141924 H - - 8 0 71924 Точка после года - - - 0 0
1 злотый 1928 ПробныйВенок из колосьев
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1928 Никель 15 0 221928 Томпак 8 0 101928 Медь - 0 131928 Бронза 125 0 11
1 злотый 1928 ПробныйДубовый венок
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи1928 Никель. Без надписи PRÓBA 35 - 0 441928 Никель. С надписью PRÓBA 110 110 0 271928 Бронза 32 - 0 5
1 злотый 1928 ПробныйВенок из листьев
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1928 Никель 30 0 91928 Бронза 105 0 111928 Медь 5 0 8
1 злотый 1929 Пробный
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1929 Никель. С надписью PRÓBA 115 R5 0 231929 Никель. Без надписи PRÓBA - 0 7
1 злотый 1929 ПробныйДиаметр 25 мм
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1929 Медь 12 0 51929 Алюминий - 0 121929 Никель - 0 3
1 злотый 1929 ПробныйДиаметр 20 мм
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1929 Серебро 0 7
1 злотый 1932 ПробныйПолония
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1932 Серебро 120 0 681932 Бронза 100 0 15
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