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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель. Без надписи PRÓBA

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1929 года Никель Без надписи PRÓBA - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1929 года Никель Без надписи PRÓBA - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1929
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. Без надписи PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (4)
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
3029 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
2439 $
Цена в валюте аукциона 9400 PLN
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 1 злотый 1929 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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