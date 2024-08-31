Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. Без надписи PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность UNC (6) XF (1) Сохранность (слабы) SP63 (1) Сервис PCGS (1)