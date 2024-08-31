Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель. Без надписи PRÓBA
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1929
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года. Никель. Без надписи PRÓBA. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
3029 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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