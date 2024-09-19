Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1929 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1929
Средняя цена 130 $
Продажи
0 16

Никелевые монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1929
Средняя цена 220 $
Продажи
0 216

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1929 Пробный Никель. С надписью PRÓBA
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 злотый 1929 Пробный Никель. Без надписи PRÓBA
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 злотый 1929 Пробный Диаметр 25 мм Медь
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 злотый 1929 Пробный Диаметр 25 мм Алюминий
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 злотый 1929 Пробный Диаметр 25 мм Никель
Средняя цена 450 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 злотый 1929 Пробный Диаметр 20 мм Серебро
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 грошей 1929 Пробные Съезд нумизматов
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 16
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск