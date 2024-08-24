Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Никель (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм" Никель - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм" Никель - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 6,96 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1929
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3400 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность SP53 PCGS
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1929 "Диаметр 25 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1929 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 1 злотый Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск