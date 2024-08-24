Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Никель (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 6,96 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1929
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1929 года "Диаметр 25 мм". Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3400 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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