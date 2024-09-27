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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 пфенниг 1929 года (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1929 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 пфенниг 1929 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1929
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1929 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (3)
  • Numisor (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU50 GIBON
Цена
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 1 пфенниг 1929 на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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