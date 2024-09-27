Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 пфенниг 1929 года (Польша, Вольный город Данциг)
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1929 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Heritage (4)
- Numimarket (3)
- Numisbalt (3)
- Numisor (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (1)
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU50 GIBON
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск