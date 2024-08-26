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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Вольного города Данцига (1923-1939)

Всего добавлено монет: 30

Период чеканки Вольного города Данцига
Каталог монет Вольный город Данциг 1923-1939
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Монеты Вольного города Данцига с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Польша, Вольный город Данциг
25 гульденов 1930 "Статуя Нептуна"
 Золото $3,700 $920 0 670Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
5 гульденов 1923 "Костел Святой Марии"
 Серебро $510 $2,700 1 877Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
5 гульденов 1932 "Портовый кран"
 Серебро $2,000 - 0 308Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна"
 Золото $9,800 $12,000 1 198Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
2 гульдена 1932 "Когг"
 Серебро $660 - 2 392Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 гульден 1923 "Когг"
 Серебро $110 $1,300 6 681Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска"
 Никель $3,000 - 0 319Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
10 пфеннигов 1920 "Большая "10""
 Цинк $1,000 - 5 196Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
5 гульденов 1935 "Когг"
 Никель $820 - 4 555Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии"
 Серебро $1,500 $6,700 2 238Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
2 гульдена 1923 "Когг"
 Серебро $260 $1,700 1 543Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
10 пфеннигов 1920 "Малая "10""
 Цинк $140 - 0 662Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
5 гульденов 1932 "Костел Святой Марии"
 Серебро $1,800 - 2 317Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 гульден 1932
 Никель $95 - 1 346Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1/2 гульдена 1927 "Когг"
 Серебро $270 $2,400 0 195Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1/2 гульдена 1923 "Когг"
 Серебро $90 $1,400 2 434Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
10 пфеннигов 1932 "Треска"
 Алюминиевая бронза $150 - 0 185Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
10 пфеннигов 1923
 Медно-никель $85 $1,200 3 251Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 пфенниг 1923
 Бронза $240 $820 0 159Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1/2 гульдена 1932
 Никель $150 - 1 235Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
5 пфеннигов 1932 "Камбала"
 Алюминиевая бронза $65 - 0 158Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 пфенниг 1937
 Бронза $85 - 0 209Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 пфенниг 1926
 Бронза $230 - 0 73Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
5 пфеннигов 1928
 Медно-никель $250 $8,200 0 120Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 пфенниг 1930
 Бронза $130 - 0 94Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
5 пфеннигов 1923
 Медно-никель $160 $920 0 204Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
2 пфеннига 1937
 Бронза $420 - 0 103Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
1 пфенниг 1929
 Бронза $130 - 0 16Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
2 пфеннига 1923
 Бронза $160 $980 0 125Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Данциг
2 пфеннига 1926
 Бронза $110 - 0 132
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