Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Каталог монет Вольного города Данцига (1923-1939)
Всего добавлено монет: 30
Каталог монет Вольный город Данциг 1923-1939
Монеты Вольного города Данцига с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $3,700 $920 0 670
Польша, Вольный город Данциг
25 гульденов 1930 "Статуя Нептуна"
Серебро $510 $2,700 1 877
Польша, Вольный город Данциг
5 гульденов 1923 "Костел Святой Марии"
Серебро $2,000 - 0 308
Польша, Вольный город Данциг
5 гульденов 1932 "Портовый кран"
Золото $9,800 $12,000 1 198
Польша, Вольный город Данциг
25 гульденов 1923 "Статуя Нептуна"
Серебро $660 - 2 392
Польша, Вольный город Данциг
2 гульдена 1932 "Когг"
Серебро $110 $1,300 6 681
Польша, Вольный город Данциг
1 гульден 1923 "Когг"
Никель $3,000 - 0 319
Польша, Вольный город Данциг
10 гульденов 1935 "Ратуша Гданьска"
Цинк $1,000 - 5 196
Польша, Вольный город Данциг
10 пфеннигов 1920 "Большая "10""
Никель $820 - 4 555
Польша, Вольный город Данциг
5 гульденов 1935 "Когг"
Серебро $1,500 $6,700 2 238
Польша, Вольный город Данциг
5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии"
Серебро $260 $1,700 1 543
Польша, Вольный город Данциг
2 гульдена 1923 "Когг"
Цинк $140 - 0 662
Польша, Вольный город Данциг
10 пфеннигов 1920 "Малая "10""
Серебро $1,800 - 2 317
Польша, Вольный город Данциг
5 гульденов 1932 "Костел Святой Марии"
Никель $95 - 1 346
Польша, Вольный город Данциг
1 гульден 1932
Серебро $270 $2,400 0 195
Польша, Вольный город Данциг
1/2 гульдена 1927 "Когг"
Серебро $90 $1,400 2 434
Польша, Вольный город Данциг
1/2 гульдена 1923 "Когг"
Алюминиевая бронза $150 - 0 185
Польша, Вольный город Данциг
10 пфеннигов 1932 "Треска"
Медно-никель $85 $1,200 3 251
Польша, Вольный город Данциг
10 пфеннигов 1923
Бронза $240 $820 0 159
Польша, Вольный город Данциг
1 пфенниг 1923
Никель $150 - 1 235
Польша, Вольный город Данциг
1/2 гульдена 1932
Алюминиевая бронза $65 - 0 158
Польша, Вольный город Данциг
5 пфеннигов 1932 "Камбала"
Бронза $85 - 0 209
Польша, Вольный город Данциг
1 пфенниг 1937
Бронза $230 - 0 73
Польша, Вольный город Данциг
1 пфенниг 1926
Медно-никель $250 $8,200 0 120
Польша, Вольный город Данциг
5 пфеннигов 1928
Бронза $130 - 0 94
Польша, Вольный город Данциг
1 пфенниг 1930
Медно-никель $160 $920 0 204
Польша, Вольный город Данциг
5 пфеннигов 1923
Бронза $420 - 0 103
Польша, Вольный город Данциг
2 пфеннига 1937
Бронза $130 - 0 16
Польша, Вольный город Данциг
1 пфенниг 1929
Бронза $160 $980 0 125
Польша, Вольный город Данциг
2 пфеннига 1923
Бронза $110 - 0 132
Польша, Вольный город Данциг
2 пфеннига 1926
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