Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 гульденов 1927 года "Костел Святой Марии" (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 24,9 гр
- Чистого серебра (0,6004 oz) 18,675 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 160,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 5 гульденов
- Год 1927
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (236)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 гульденов 1927 года "Костел Святой Марии". Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе WDA - MiM за 57000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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