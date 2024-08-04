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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 гульденов 1927 года "Костел Святой Марии" (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 5 гульденов 1927 года "Костел Святой Марии" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 5 гульденов 1927 года "Костел Святой Марии" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 24,9 гр
  • Чистого серебра (0,6004 oz) 18,675 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 160,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1927
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (236)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 гульденов 1927 года "Костел Святой Марии". Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе WDA - MiM за 57000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
2213 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Teutoburger - May 19, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где купить?
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS61 PCGS
К аукциону
Польша 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1927 "Костел Святой Марии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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