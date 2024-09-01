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1927
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
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Немецкая оккупация
1939-1943
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III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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1927
Монеты Польши 1927 года
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Бронза
Пробные
для обращения
5 гульденов 1927 Костел Святой Марии
Средняя цена
1500 $
Продажи
2
236
1/2 гульдена 1927 Когг
Средняя цена
270 $
Продажи
0
195
Бронзовые монеты
2 гроша 1927 WJ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
82
1 грош 1927 WJ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
97
Пробные монеты
5 злотых 1927 Пробные Ника
Серебро
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
32
5 злотых 1927 Пробные Ника
Бронза
Средняя цена
6600 $
Продажи
0
4
5 злотых 1927 Пробные Ника
Медь
Средняя цена
14000 $
Продажи
0
3
2 злотых 1927 Пробные
Без надписи PRÓBA
Средняя цена
6300 $
Продажи
0
11
2 злотых 1927 Пробные
С надписью PRÓBA
Средняя цена
6700 $
Продажи
0
21
2 злотых 1927 Пробные
Медь
Средняя цена
6000 $
Продажи
0
4
2 гроша 1927 WJ Пробные
Серебро
Средняя цена
3200 $
Продажи
0
23
1 грош 1927 WJ Пробный
Серебро
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
15
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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