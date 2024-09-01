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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1927 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 гульденов 1927 Костел Святой Марии
Средняя цена 1500 $
Продажи
2 236
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1927 Когг
Средняя цена 270 $
Продажи
0 195

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
2 гроша 1927 WJ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
1 грош 1927 WJ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 97

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1927 Пробные Ника Серебро
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5 злотых 1927 Пробные Ника Бронза
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 злотых 1927 Пробные Ника Медь
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 злотых 1927 Пробные Без надписи PRÓBA
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 злотых 1927 Пробные С надписью PRÓBA
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 злотых 1927 Пробные Медь
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 гроша 1927 WJ Пробные Серебро
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 грош 1927 WJ Пробный Серебро
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 15
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