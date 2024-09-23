Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/2 гульдена 1927 года "Когг" (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0603 oz) 1,875 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1927
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (195)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/2 гульдена 1927 года "Когг". Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 590 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 18000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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