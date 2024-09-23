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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/2 гульдена 1927 года "Когг" (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1927 года "Когг" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1/2 гульдена 1927 года "Когг" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0603 oz) 1,875 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1927
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (195)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/2 гульдена 1927 года "Когг". Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 590 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 18000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.

Сохранность
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1/2 гульдена 1927 "Когг" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1927 "Когг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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