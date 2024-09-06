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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1927 года "Ника" Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1927 года "Ника" Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,93 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1927
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 73000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (2)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность F
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
17152 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1927 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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