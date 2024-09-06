Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Медь (Польша, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,93 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1927
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 73000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (2)
- WCN (1)
Где продать?
Для продажи 5 злотых 1927 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск