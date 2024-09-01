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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 5 злотых II Республики - Польша

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5 злотых 1925 Пробные

Ободок 100 точек
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж BU Копицкий Продажи Продажи
1925 Латунь - 60 0 51925 Серебро. Большой знак монетного двора - - 0 41925 Серебро. SW WG 100 - 0 42
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5 злотых 1925 Пробные

Ободок 81 точка
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1925 Томпак 100 0 141925 Серебро. PROOF - 0 51925 Серебро. Без знака монетного двора - 0 11925 Серебро. Без знака монетного двора. PROOF - 0 51925 Золото - 0 3
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5 злотых 1927-1931 Пробные

Ника
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж BU Копицкий Продажи Продажи
1927 Серебро - 81 0 321927 Бронза - - 0 41927 Медь - - 0 31928 Серебро. Выпуклый чекан 20 - 0 31928 Медь - - 0 61928 Никель. ESSAI - - 0 291930 Серебро. PROOF - - 0 11931 Серебро - - 0 2
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5 злотых 1928 Пробные

Ченстоховская икона Божией Матери
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1928 Бронза 0 41928 Серебро 0 161928 Золото 0 71928 Платина 0 6
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5 злотых 1930 Пробные

Ника
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1930 Бронза 0 61930 Серебро 0 2
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5 злотых 1930 Пробные

Знамя
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи
1930 WJ Бронза 20 - 0 71930 WJ Серебро - 200 0 5
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5 злотых 1932-1934 Пробные

Полония
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1932 С надписью PRÓBA - 0 21932 Без надписи PRÓBA. PROOF - 0 21933 Серебро 100 0 171933 Бронза 100 0 191934 Серебро - 0 2
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5 злотых 1934 Пробные

Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1934 Серебро 100 0 611934 Бронза 100 0 15
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5 злотых 1936 Пробные

Парусник
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1936 JA Серебро 110 0 32
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5 злотых 1936 Пробные

Парусник
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1936 Серебро. Клипа 200 0 511936 Бронза. Клипа 200 0 9
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