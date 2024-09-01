Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 5 злотых II Республики - Польша
5 злотых 1925 ПробныеОбодок 100 точек
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж BU Копицкий Продажи Продажи1925 ⤔ Латунь - 60 0 51925 ⤔ Серебро. Большой знак монетного двора - - 0 41925 ⤔ Серебро. SW WG 100 - 0 42
5 злотых 1925 ПробныеОбодок 81 точка
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1925 ⤔ Томпак 100 0 141925 ⤔ Серебро. PROOF - 0 51925 Серебро. Без знака монетного двора - 0 11925 Серебро. Без знака монетного двора. PROOF - 0 51925 ⤔ Золото - 0 3
5 злотых 1927-1931 ПробныеНика
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж BU Копицкий Продажи Продажи1927 Серебро - 81 0 321927 Бронза - - 0 41927 Медь - - 0 31928 Серебро. Выпуклый чекан 20 - 0 31928 Медь - - 0 61928 Никель. ESSAI - - 0 291930 Серебро. PROOF - - 0 11931 Серебро - - 0 2
5 злотых 1928 ПробныеЧенстоховская икона Божией Матери
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1928 Бронза 0 41928 Серебро 0 161928 Золото 0 71928 Платина 0 6
5 злотых 1930 ПробныеНика
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1930 Бронза 0 61930 Серебро 0 2
5 злотых 1930 ПробныеЗнамя
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи1930 WJ Бронза 20 - 0 71930 WJ Серебро - 200 0 5
5 злотых 1932-1934 ПробныеПолония
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1932 С надписью PRÓBA - 0 21932 Без надписи PRÓBA. PROOF - 0 21933 Серебро 100 0 171933 Бронза 100 0 191934 Серебро - 0 2
5 злотых 1934 ПробныеЮзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1934 Серебро 100 0 611934 Бронза 100 0 15
5 злотых 1936 ПробныеПарусник
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1936 JA Серебро 110 0 32
5 злотых 1936 ПробныеПарусник
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1936 Серебро. Клипа 200 0 511936 Бронза. Клипа 200 0 9
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск