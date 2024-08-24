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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1936 года JA "Парусник". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1936 года JA "Парусник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1936 года JA "Парусник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 11 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 110

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1936
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1936 года "Парусник" со знаком JA. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 28000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
7964 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
3901 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Stack's - August 4, 2017
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 5 злотых 1936 JA "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1936 "Парусник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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