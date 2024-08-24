Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1936 года JA "Парусник". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 11 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 110
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1936
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1936 года "Парусник" со знаком JA. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 28000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
3901 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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