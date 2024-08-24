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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1936 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1936 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 70 $
Продажи
1 1370
Аверс
Реверс
5 злотых 1936 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 110 $
Продажи
1 705
Аверс
Реверс
5 злотых 1936 JA Парусник
Средняя цена 120 $
Продажи
1 969
Аверс
Реверс
2 злотых 1936 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 254
Аверс
Реверс
2 злотых 1936 JA Парусник
Средняя цена 80 $
Продажи
0 918

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1936 WJ
Средняя цена 290 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
2 гроша 1936 WJ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 182
Аверс
Реверс
1 грош 1936 WJ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 167

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1936 JA Пробные Парусник Серебро
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5 злотых 1936 Пробные Парусник Серебро. Клипа
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
5 злотых 1936 Пробные Парусник Бронза. Клипа
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 злотых 1936 Пробные Парусник Серебро
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 злотых 1936 Пробные Парусник Алюминий
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 5
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