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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник". Алюминий (Польша, II Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник" Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник" Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,78 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1936
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник". Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 17000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (3)
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
4413 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1936 "Парусник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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