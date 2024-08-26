Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник". Алюминий (Польша, II Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,78 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1936
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник". Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 17000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
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