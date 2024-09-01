Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,0 гр
- Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,130,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1936
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1370)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34653 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 21 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
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Сохранность MS63 NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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