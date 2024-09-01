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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 10 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,0 гр
  • Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,130,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1936
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1370)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34653 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Aste - September 19, 2024
Польша 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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