Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты 10 злотых II Республики - Польша
10 злотых 1932-1933Полония
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи1932 3,100,000 100 1 6001932 Без знака монетного двора 6,000,000 100 0 8701933 2,800,000 100 1 499
10 злотых 1933Ян III Собеский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи1933 300,000 100 R 0 1315
10 злотых 1933Ромуальд Траугутт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи1933 ZTK 300,000 100 R 0 1162
10 злотых 1934Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи1934 Легионерский орел 300,000 200 R 0 770
10 злотых 1934-1939Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1934 200,000 R4 0 4871935 1,670,000 2 9181936 2,130,000 1 13701937 908,000 1 7351938 234,000 R 0 5861939 - 0 1459
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