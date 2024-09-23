Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1932 года "Полония". Без знака монетного двора (Польша, II Республика)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,0 гр
- Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 6,000,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (870) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1932 года "Полония". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1024 проданному на аукционе Stack's Bowers за 17250 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS68 PCG
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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