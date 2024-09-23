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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1932 года "Полония". Без знака монетного двора (Польша, II Республика)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 10 злотых 1932 года "Полония" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 10 злотых 1932 года "Полония" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,0 гр
  • Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 6,000,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1932
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (870) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1932 года "Полония". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1024 проданному на аукционе Stack's Bowers за 17250 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS68 PCG
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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