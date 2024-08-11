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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1932 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 гульденов 1932 Костел Святой Марии
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 315
Аверс
Реверс
5 гульденов 1932 Портовый кран
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 308
Аверс
Реверс
2 гульдена 1932 Когг
Средняя цена 660 $
Продажи
2 390
Аверс
Реверс
1 гульден 1932
Средняя цена 95 $
Продажи
1 344
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1932
Средняя цена 150 $
Продажи
1 234
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1932 Треска
Средняя цена 150 $
Продажи
0 185
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1932 Камбала
Средняя цена 65 $
Продажи
0 158

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1932 Полония
Средняя цена 85 $
Продажи
1 600
Аверс
Реверс
10 злотых 1932 Полония Без знака монетного двора
Средняя цена 85 $
Продажи
0 870
Аверс
Реверс
5 злотых 1932 Ника
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
5 злотых 1932 Полония
Средняя цена 480 $
Продажи
1 270
Аверс
Реверс
5 злотых 1932 Полония Без знака монетного двора
Средняя цена 95 $
Продажи
0 251
Аверс
Реверс
2 злотых 1932 Полония
Средняя цена 95 $
Продажи
0 407

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
2 гроша 1932 WJ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 грош 1932 WJ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 105

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1932 Пробные Полония Серебро
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
10 злотых 1932 Пробные Полония Серебро. 8 знаков монетного двора
Средняя цена 8600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 1932 Пробные Полония Бронза
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 злотых 1932 Пробные Полония С надписью PRÓBA
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 злотых 1932 Пробные Полония Без надписи PRÓBA. PROOF
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 злотый 1932 Пробный Полония Серебро
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 злотый 1932 Пробный Полония Бронза
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
5 грошей 1932 WJ Пробные Бронза
Средняя цена 75 $
Продажи
0 1
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