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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1932 года "Полония" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1932 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 10 злотых 1932 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,0 гр
  • Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,100,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (600) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1932 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 20000 PLN. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Польша 10 злотых 1932 "Полония" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 18, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 18 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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