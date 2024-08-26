Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1932 года "Полония" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,0 гр
- Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 3,100,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (600) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1932 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 20000 PLN. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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