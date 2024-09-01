Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 пфеннигов 1932 года "Треска" (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1932 года "Треска" - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 10 пфеннигов 1932 года "Треска" - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1932
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1932 года "Треска". Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4400 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Auction World (1)
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coinhouse (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (4)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • GGN (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (5)
  • Höhn (1)
  • ibercoin (1)
  • Katz (8)
  • KM NUMIS (1)
  • MARCINIAK (12)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Niemczyk (23)
  • Numimarket (8)
  • Numis Poland (8)
  • Numisbalt (2)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (9)
  • Rzeszowski DA (9)
  • Schulman (3)
  • Stack's (3)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (8)
  • Stephen Album (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (5)
  • WCN (10)
  • WDA - MiM (25)
  • Wójcicki (23)
  • Александр (1)
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 GIBON
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Schulman - March 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 пфеннигов 1932 "Треска" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1932 "Треска" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Вольного города Данцига Монеты Польши 1932 года Все польские монеты польские бронзовые монеты польские монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск