Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 пфеннигов 1932 года "Треска" (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1932
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1932 года "Треска". Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4400 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 GIBON
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?
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