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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

для обращения 10 пфеннигов Вольного города Данцига - Польша

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10 пфеннигов 1920

Малая "10"
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1920 876,000 R2 0 662
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10 пфеннигов 1920

Большая "10"
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1920 124,400 R6 4 191
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10 пфеннигов 1923

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1923 5,000,000 3 248
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10 пфеннигов 1932

Треска
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1932 5,000,000 0 185
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