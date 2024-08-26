Польша Период: 1506-2020 1506-2020
для обращения 10 пфеннигов Вольного города Данцига - Польша
10 пфеннигов 1920Малая "10"
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1920 876,000 R2 0 662
10 пфеннигов 1920Большая "10"
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1920 124,400 R6 4 191
10 пфеннигов 1923
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1923 5,000,000 3 248
10 пфеннигов 1932Треска
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1932 5,000,000 0 185
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