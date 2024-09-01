Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 пфеннигов 1920 года "Большая "10"" (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 2,23 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 124,400
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1920
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1920 года "Большая "10"". Это цинковая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе WDA - MiM за 9600 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность F
Цена
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