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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 пфеннигов 1920 года "Большая "10"" (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1920 года "Большая "10"" - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 10 пфеннигов 1920 года "Большая "10"" - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,23 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 124,400

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1920
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1920 года "Большая "10"". Это цинковая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе WDA - MiM за 9600 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
477 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность F
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Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS61 PCGS
К аукциону
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1920 "Большая "10"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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