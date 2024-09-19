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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1920 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1920 Малая "10"
Средняя цена 140 $
Продажи
0 662
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1920 Большая "10"
Средняя цена 1000 $
Продажи
4 191
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