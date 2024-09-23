Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1932 года "Ника" (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 18,0 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 33 мм
- Тираж UNC 3,100,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1932 года "Ника". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 125000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VG
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
10859 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность AU50 GCN
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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