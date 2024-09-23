Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1932 года "Ника" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1932 года "Ника" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1932 года "Ника" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 18,0 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Тираж UNC 3,100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1932 года "Ника". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 125000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • CNG (1)
  • COINSNET (1)
  • GGN (4)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (5)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (19)
  • Numimarket (5)
  • Numis Poland (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (35)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VG
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
10859 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность AU50 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5 злотых 1932 "Ника" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1932 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1932 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 5 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск