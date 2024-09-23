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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 5 злотых II Республики - Польша

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5 злотых 1925

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1925 100 точек 1,000 R4 0 491925 81 точка 1,000 R4 0 127
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5 злотых 1928-1932

Ника
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1928 7,500,000 0 5751928 Без знака монетного двора 10,000,000 0 3981930 5,900,000 1 1761931 2,200,000 0 2121932 3,100,000 0 81
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5 злотых 1930

Знамя
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1930 WJ 1,000,000 2 9701930 WJ Выпуклый чекан - 0 172
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5 злотых 1932-1934

Полония
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи
1932 1,000,000 - 1 2701932 Без знака монетного двора 3,000,000 - 0 2511933 11,000,000 100 0 6861934 250,000 - 1 449
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5 злотых 1934

Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1934 Легионерский орел 300,000 0 1044
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5 злотых 1934-1938

Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1934 6,510,000 0 3171935 1,800,000 1 4891936 1,800,000 1 7051938 289,000 0 566
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5 злотых 1936

Парусник
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1936 JA 1,000,000 1 969
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