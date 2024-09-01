5 злотых 1925 года ⤔. 81 точка (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1925 года со знаком ⤔. 81 точка. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

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