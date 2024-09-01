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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1925 года ⤔. 81 точка (Польша, II Республика)

Разновидность: 81 точка

Аверс монеты - 5 злотых 1925 года ⤔ 81 точка - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1925 года ⤔ 81 точка - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (127) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1925 года со знаком ⤔. 81 точка. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
10203 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8672 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NNC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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