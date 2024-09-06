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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1928 года "Ника" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1928 года "Ника" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1928 года "Ника" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 18,0 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Тираж UNC 7,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (575) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1928 года "Ника". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1276 проданному на аукционе Stary Sklep за 42000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1928 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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