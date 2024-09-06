Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1928 года "Ника" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 18,0 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 33 мм
- Тираж UNC 7,500,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (575) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1928 года "Ника". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1276 проданному на аукционе Stary Sklep за 42000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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