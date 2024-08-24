Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1930 года "Ника" (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 18,0 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 33 мм
- Тираж UNC 5,900,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1930
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (176)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1930 года "Ника". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5376 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 56000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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