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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1930 года "Ника" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1930 года "Ника" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1930 года "Ника" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 18,0 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Тираж UNC 5,900,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1930
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (176)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1930 года "Ника". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5376 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 56000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
816 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша 5 злотых 1930 "Ника" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1930 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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