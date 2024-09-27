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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1930 года

для обращения

Аверс
Реверс
25 гульденов 1930 Статуя Нептуна
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 670
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1930
Средняя цена 130 $
Продажи
0 94

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1930 Ника
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 176
Аверс
Реверс
5 злотых 1930 WJ Знамя
Средняя цена 520 $
Продажи
2 970
Аверс
Реверс
5 злотых 1930 WJ Знамя Выпуклый чекан
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 172

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1930 WJ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
2 гроша 1930 WJ
Средняя цена 450 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 грош 1930 WJ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 173

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1930 Пробные Ника Серебро. PROOF
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 злотых 1930 Пробные Ника Бронза
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 злотых 1930 Пробные Ника Серебро
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 злотых 1930 WJ Пробные Знамя Бронза
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 злотых 1930 WJ Пробные Знамя Серебро
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 грошей 1930 WJ Пробные Бронза
Средняя цена
Продажи
0 0
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