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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1930 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 грош 1930 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 грош 1930 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,50 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 22,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1930
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (173)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1930 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8750 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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