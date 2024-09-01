1 грош 1930 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1930 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8750 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность UNC (141) AU (7) XF (17) VF (8) Сохранность (слабы) MS67 (13) MS66 (36) MS65 (38) MS64 (24) MS63 (11) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU50 (1) RD (12) RB (49) BN (65) + (3) Сервис NGC (111) PCGS (14) GCN (1) PCG (1)

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