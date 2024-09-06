Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Бронзовые монеты 1 грош II Республики - Польша
1 грош 1923-1939
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1923 WJ 30,000,000 0 2741925 WJ 40,000,000 0 1471927 WJ 17,000,000 0 971928 WJ 13,600,000 0 1761930 WJ 22,500,000 0 1731931 WJ 9,000,000 0 2041932 WJ 12,000,000 0 1051933 WJ 7,000,000 0 1671934 WJ 5,900,000 0 1431935 WJ 7,300,000 0 1181936 WJ 12,600,000 0 1671937 WJ 17,370,000 0 1631938 WJ 20,530,000 0 2461939 WJ 12,000,000 0 192
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