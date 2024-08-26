1 грош 1934 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1934 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1418 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4210 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность UNC (133) AU (2) XF (7) VF (1) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (18) MS65 (37) MS64 (32) MS63 (19) MS62 (6) RD (9) RB (51) BN (55) Сервис NGC (106) PCGS (9)

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