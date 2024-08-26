Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1934 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,50 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,900,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1934 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1418 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4210 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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