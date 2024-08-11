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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1934 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Юзеф Пилсудский Легионерский орел
Средняя цена 380 $
Продажи
0 770
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 250 $
Продажи
0 487
Аверс
Реверс
5 злотых 1934 Полония
Средняя цена 80 $
Продажи
1 449
Аверс
Реверс
5 злотых 1934 Юзеф Пилсудский Легионерский орел
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1044
Аверс
Реверс
5 злотых 1934 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 80 $
Продажи
0 317
Аверс
Реверс
2 злотых 1934 Полония
Средняя цена 160 $
Продажи
0 322
Аверс
Реверс
2 злотых 1934 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 200 $
Продажи
0 708

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1934 WJ
Средняя цена 790 $
Продажи
0 236
Аверс
Реверс
2 гроша 1934 WJ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
1 грош 1934 WJ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 143

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные Юзеф Пилсудский Серебро. С надписью PRÓBA
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные Юзеф Пилсудский Серебро. Без надписи PRÓBA
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные Юзеф Пилсудский Бронза
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные Юзеф Пилсудский Клипа
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 142
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные Диаметр 33 мм Серебро
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные Диаметр 33 мм Томпак
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные Диаметр 23 мм Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные Диаметр 23 мм Никелированное железо
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1934 Пробные
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 злотых 1934 Пробные Полония Серебро
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 злотых 1934 Пробные Юзеф Пилсудский Серебро
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
5 злотых 1934 Пробные Юзеф Пилсудский Бронза
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 15
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