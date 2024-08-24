Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,0 гр
- Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (487)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2311 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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