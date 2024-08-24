Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,0 гр
  • Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (487)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2311 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aste (1)
  • Auction World (2)
  • Cayón (1)
  • Cieszyńskie CN (20)
  • COINSNET (27)
  • Frühwald (1)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (4)
  • Höhn (1)
  • Janas (1)
  • Katz (5)
  • MARCINIAK (41)
  • Niemczyk (83)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (22)
  • Numis Poland (13)
  • Numisbalt (6)
  • Numision (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (55)
  • Soler y Llach (4)
  • Stare Monety (12)
  • Stary Sklep (33)
  • WCN (57)
  • WDA - MiM (46)
  • Wójcicki (33)
  • Александр (8)
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1934 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск