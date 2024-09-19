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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 60000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
11243 $
Цена в валюте аукциона 49000 PLN
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
12283 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе SINCONA - May 16, 2018
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность SP58 PCGS
Цена
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2012
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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