Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 18 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 60000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
11243 $
Цена в валюте аукциона 49000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
12283 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность SP58 PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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