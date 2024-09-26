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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 10 злотых II Республики - Польша

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10 злотых 1925 Пробные

Рабочие
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1925 Бронза 100 0 281925 Серебро 50 0 261925 Золото - 0 0
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10 злотых 1925 Пробные

Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1925 Бронза 154 0 171925 Медь - 0 01925 Алюминий - 0 11925 Серебро - 0 01925 Золото - 0 0
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10 злотых 1932-1933 Пробные

Полония
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1932 Серебро 100 R5 0 271932 Серебро. 8 знаков монетного двора - 0 21932 Бронза 10 0 41933 Бронза 100 0 34
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10 злотых 1933 Пробные

Ян III Собеский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи
1933 С надписью PRÓBA 100 100 0 231933 Без надписи PRÓBA - 100 0 27
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10 злотых 1933 Пробные

Ян III Собеский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1933 С надписью PRÓBA. Клипа 100 0 391933 Без надписи PRÓBA. Клипа 100 0 0
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10 злотых 1933 Пробные

Ромуальд Траугутт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи
1933 ZTK С надписью PRÓBA 100 - 0 421933 ZTK Без надписи PRÓBA - 100 0 13
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10 злотых 1933 Пробные

Ромуальд Траугутт
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1933 ZTK Клипа 100 0 55
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10 злотых 1934 Пробные

Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи
1934 Серебро. С надписью PRÓBA 100 - 0 531934 Серебро. Без надписи PRÓBA - 100 0 111934 Бронза 100 - 0 18
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10 злотых 1934 Пробные

Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1934 Клипа 300 0 142
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10 злотых 1934 Пробные

Диаметр 33 мм
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1934 Серебро 100 0 301934 Томпак 3 0 3
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10 злотых 1934 Пробные

Диаметр 23 мм
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1934 Медно-никель - 0 01934 Никелированное железо 130 0 0
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10 злотых 1934 Пробные

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1934 0 2
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10 злотых 1934 Пробные

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1934 0 1
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10 злотых 1934 Пробные

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1934 0 1
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10 злотых 1938 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1938 Алюминий 10 0 4
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