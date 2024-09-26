Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 10 злотых II Республики - Польша
10 злотых 1925 ПробныеРабочие
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1925 Бронза 100 0 281925 Серебро 50 0 261925 Золото - 0 0
10 злотых 1925 ПробныеБолеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1925 Бронза 154 0 171925 Медь - 0 01925 Алюминий - 0 11925 Серебро - 0 01925 Золото - 0 0
10 злотых 1932-1933 ПробныеПолония
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1932 Серебро 100 R5 0 271932 Серебро. 8 знаков монетного двора - 0 21932 Бронза 10 0 41933 Бронза 100 0 34
10 злотых 1933 ПробныеЯн III Собеский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи1933 С надписью PRÓBA 100 100 0 231933 Без надписи PRÓBA - 100 0 27
10 злотых 1933 ПробныеЯн III Собеский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1933 С надписью PRÓBA. Клипа 100 0 391933 Без надписи PRÓBA. Клипа 100 0 0
10 злотых 1933 ПробныеРомуальд Траугутт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи1933 ZTK С надписью PRÓBA 100 - 0 421933 ZTK Без надписи PRÓBA - 100 0 13
10 злотых 1933 ПробныеРомуальд Траугутт
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1933 ZTK Клипа 100 0 55
10 злотых 1934 ПробныеЮзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Копицкий Продажи Продажи1934 Серебро. С надписью PRÓBA 100 - 0 531934 Серебро. Без надписи PRÓBA - 100 0 111934 Бронза 100 - 0 18
10 злотых 1934 ПробныеЮзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1934 Клипа 300 0 142
10 злотых 1934 ПробныеДиаметр 33 мм
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1934 Серебро 100 0 301934 Томпак 3 0 3
10 злотых 1934 ПробныеДиаметр 23 мм
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1934 Медно-никель - 0 01934 Никелированное железо 130 0 0
10 злотых 1934 Пробные
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1934 0 2
10 злотых 1938 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1938 Алюминий 10 0 4
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