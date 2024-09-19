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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 34000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2423 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
8960 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1925 "Рабочие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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