Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 34000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2423 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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