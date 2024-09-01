Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1932 года "Полония". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 19,2 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1932 года "Полония". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 914 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 52000 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
10970 $
Цена в валюте аукциона 49000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
7482 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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