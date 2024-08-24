Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт". Клипа (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ромуальд Траугутт" со знаком ZTK. Клипа. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2193 проданному на аукционе Stary Sklep за 61000 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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