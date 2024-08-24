Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт". Клипа (Польша, II Республика)
Разновидность: Клипа
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 30 гр
- Диаметр 34,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ромуальд Траугутт" со знаком ZTK. Клипа. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2193 проданному на аукционе Stary Sklep за 61000 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4560 $
Цена в валюте аукциона 4560 USD
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Где продать?
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