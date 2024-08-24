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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт". Клипа (Польша, II Республика)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 30 гр
  • Диаметр 34,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ромуальд Траугутт" со знаком ZTK. Клипа. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2193 проданному на аукционе Stary Sklep за 61000 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4560 $
Цена в валюте аукциона 4560 USD
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Rauch - December 4, 2020
Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Rauch - December 4, 2020
Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1933 "Ромуальд Траугутт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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