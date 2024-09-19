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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 36000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2371 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
4617 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 10 злотых 1925 "Рабочие" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1925 "Рабочие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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