Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1925 года "Рабочие". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 36000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2371 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
4617 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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