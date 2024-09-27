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Пробные 10 злотых 1932 года "Полония". Серебро. 8 знаков монетного двора (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. 8 знаков монетного двора
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22 гр
- Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1932 года "Полония". Серебро. 8 знаков монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 26000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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