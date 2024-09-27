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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1932 года "Полония". Серебро. 8 знаков монетного двора (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. 8 знаков монетного двора

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Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22 гр
  • Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1932 года "Полония". Серебро. 8 знаков монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 26000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
7841 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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