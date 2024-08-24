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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: С надписью PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский" С надписью PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский" С надписью PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 22 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
4369 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
5712 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU55 NGC
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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