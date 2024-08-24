Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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