Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: С надписью PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 22 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
4369 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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