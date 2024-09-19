Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1938 года. Алюминий (Польша, II Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1938 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 30000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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