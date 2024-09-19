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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1938 года. Алюминий (Польша, II Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1938 года Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1938 года Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1938 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 30000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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Польша 10 злотых 1938 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1938 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
3855 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
8850 $
Цена в валюте аукциона 30000 PLN
Польша 10 злотых 1938 (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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