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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1938 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1938 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 210 $
Продажи
0 586
Аверс
Реверс
5 злотых 1938 Юзеф Пилсудский
Средняя цена 150 $
Продажи
0 566

Бронзовые монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1938 WJ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 229
Аверс
Реверс
2 гроша 1938 WJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 275
Аверс
Реверс
1 грош 1938 WJ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 246

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1938 Пробные Алюминий
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 грошей 1938 WJ Пробные Бронза
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 грошей 1938 WJ Пробные Железо
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
50 грошей 1938 Пробные Железо
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 грошей 1938 Пробные Никелированное железо
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 грошей 1938 Пробные Алюминий
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 грошей 1938 Пробные Без венка Никелированное железо
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 1938 Пробные Без венка Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 1938 Пробные Без венка Медно-никель
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 грошей 1938 WJ Пробные Бронза
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
20 грошей 1938 Пробные Никелированное железо
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 грошей 1938 WJ Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0

для обращения

Аверс
Реверс
50 грошей 1938 Железо
Средняя цена 580 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
50 грошей 1938 Никелированное железо
Средняя цена 80 $
Продажи
0 139
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