Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 1938 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1938 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 21 мая 1994.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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