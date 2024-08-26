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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1938 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

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Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1938 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 21 мая 1994.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность UNC
Цена
900 zł
Цена в валюте аукциона 900 PLN

Где продать?

Для продажи 20 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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