Пробные 20 грошей 1938 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1938 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 21 мая 1994.

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