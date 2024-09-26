Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1938 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 17,300,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1938
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (229)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1938 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1150 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3000 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Где продать?
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