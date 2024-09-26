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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1938 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1938 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 грошей 1938 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 17,300,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1938
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (229)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1938 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1150 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3000 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 5 грошей 1938 WJ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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